Pd: Gribaudo, la costituente non finisce con congresso, serve guida alternativa

24 luglio 2021

- "Ha ragione Elly Schlein. Il congresso è sul futuro del Pd e della nostra comunità, non solo su chi lo guiderà. Perché se diamo un futuro allo nostra storia, daremo un'alternativa al governo del Paese". Lo scrive su Twitter la parlamentare dem Chiara Gribaudo, coordinatrice dei comitati per la candidatura di Elly Schlein al Congresso Pd, che aggiunge: "La costituente del Pd non finisce con l'assemblea di oggi. Neanche con il congresso. Dobbiamo continuare per tutto il 2023. Relazioni e comunità, prendersi cura delle persone e dei loro bisogni". Queste le priorità, secondo Gribaudo, che conclude ringraziando Livia Turco per aver ricordato che "dobbiamo rivendicare la legge sulla parità salariale, una delle poche misure davvero a favore delle donne fatte la scorsa legislatura". (Rin)