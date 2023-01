Libia-Egitto: fonte diplomatica, Il Cairo potrebbe non partecipare a incontro ministri Lega araba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto potrebbe non partecipare a un incontro preparatorio alla 158ma sessione ordinaria del Consiglio dei ministri della Lega araba in programma domani a Tripoli, in Libia, convocato dal ministero degli Esteri del Governo di unità nazionale (Gun). Lo ha riferito una fonte diplomatica al sito di informazione “Cairo 24”, secondo cui anche altri Paesi arabi avrebbero deciso di non partecipare, presumibilmente per mostrare la propria posizione di fronte a un governo, il Gun, il cui mandato è considerato scaduto. Ieri, invece, il giornalista Mahmoud al Misrati, citato dal sito d'informazione "Al Saa 24", aveva fatto sapere che alcuni Paesi avevano deciso di non prendere parte all’incontro di domani a seguito degli scontri tra gruppi locali scoppiati nella sera di mercoledì 18 gennaio nei pressi dell’aeroporto internazionale di Tripoli. Dal canto suo, in dichiarazioni rilasciate ad “Arabi21”, il portavoce del Gun, Mohamed Hamouda, ha fatto sapere che l’incontro di domani si terrà, sebbene si sia in attesa della conferma della partecipazione dei ministri degli Esteri di alcuni Paesi invitati. Una fonte del ministero degli Esteri libico ha poi dichiarato al quotidiano panarabo “Al Arabi al jadid” che tra i principali fascicoli all’ordine del giorno vi sono la crisi libica, la questione palestinese e le ripercussioni della crisi ucraina sull’arena araba. (segue) (Cae)