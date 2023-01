Lazio 2023: Tiero (Fd'I), rimuovere ostacoli infrastrutturali nel sud Pontino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In provincia di Latina "vi sono problemi infrastrutturali cronici, che vanno superati". Lo afferma in una nota il candidato al Consiglio regionale del Lazio, Enrico Tiero di Fd'I. "Attorno a questo comparto, invece, può crescere un'economia fiorente - spiega -. Qui ci sono potenzialità enormi. Ma questo territorio però parte svantaggiato per via di una rete viaria inadeguata. Perciò bisogna mettere in campo una serie di azioni per migliorare le infrastrutture. E' essenziale unificare l'offerta turistica coniugando mare, monti e terme. A partire ovviamente dalle infrastrutture stradali. Occorre - aggiunge - migliorare i collegamenti nell'area del Golfo e in questo senso mi batterò per il completamento della Pedemontana, opera fondamentale per Gaeta e Formia". (segue) (Com)