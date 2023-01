Francia: Melenchon guida protesta contro riforma pensioni, "che Macron sia maledetto!"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “mercificazione” delle relazioni sociali voluta dal presidente francese Emmanuel Macron deve essere “maledetta”. Lo ha detto il leader di La France insoumise, Jean-Luc Melenchon, che ha guidato il corteo che ha sfilato oggi per il centro di Parigi per protestare contro la riforma delle pensioni sostenuta dal governo francese. "Questi anni di pensione che vi vogliono togliere non consentiranno di lavorare di più a una sola persona. Ci saranno più disoccupati, più malati, e soprattutto persone che vivranno di meno", ha detto Melenchon. "Trasformeranno in merce ciò che prima era amore libero, abnegazione, attività costruite di generazione in generazione", ha proseguito il leader dell’opposizione francese. "Questo è quello che vuole fare Macron, sia maledetto!”. "Vuole trasformare tutta la nostra esistenza in una merce come hai fatto con la salute, come stai facendo con l'istruzione”, ha affermato Melenchon, che ha concluso il suo intervento dedicando al capo dello Stato “questo grande movimento che vediamo qui in queste strade, delle magnifiche persone che vengono da tutti i ceti sociali e per tutte le ragioni vi dicono l'unico slogan che conta: viva la vita, abbasso la morte!". Le associazioni giovanili che hanno organizzato la manifestazione e La France insoumise hanno rivendicato la presenza di 150 mila partecipanti al corteo, mentre non sono ancora stati rilasciati i dati delle forze dell’ordine. (Frp)