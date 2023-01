Germania: ministro Sanità, finanzieremo ricerca su effetti prolungati del Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Sanità tedesco Karl Lauterbach vuole assistere i pazienti affetti da Covid-19 con effetti prolungati con maggiori informazioni e migliorare le loro cure attraverso investimenti nella ricerca. “Presto sarà istituita una linea diretta con il ministero come punto di contatto per le persone che vogliono saperne di più sul ‘Long Covid’”, ha detto Lauterbach al “Rheinische Post”. Questa linea diretta, secondo il ministro, dovrebbe anche fornire informazioni sulla diagnostica e sui nuovi approcci terapeutici. Il ministero della Sanità, inoltre, vuole anche “investire 100 milioni di euro nella ricerca che esamini per quanto tempo i pazienti affetti da Covid possono essere curati al meglio”, ha affermato il ministro. "Una domanda importante, ad esempio, è quale forma di riabilitazione funziona. La riabilitazione sbagliata può provocare ulteriore effetti negativi", ha spiegato Lauterbach. (Geb)