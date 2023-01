Regno Unito: sondaggio, 63 per cento elettori contro ritorno Johnson a Downing Street

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi due elettori su tre sono contrari al ritorno di Boris Johnson come primo ministro. È quanto emerge da un nuovo sondaggio condotto dall’istituto Savanta per conto del quotidiano britannico “The Independent”. Diversi alleati di Johnson nel Partito conservatore starebbero lavorando per favorire un ritorno al numero 10 di Downing Street, sostituendo così Rishi Sunak, per guidare la formazione politica alle elezioni generali previste per il 2024. Ma il 63 per cento degli elettori britannici sono contrario al tentativo di Johnson di tornare alla guida del Paese, mentre solo il 24 per cento risultano a favore. Sunak, secondo quanto emerge dal sondaggio, è ritenuto più affidabile, più competente dal punto di vista economico e con maggiori probabilità di ottenere il loro voto. Circa il 41 per cento degli elettori interpellati ritengono che l'attuale primo ministro possa "migliorare" la reputazione del Partito conservatore, mentre solo il 19 per cento ha detto lo stesso di Johnson. (Rel)