Perù: proteste, ingresso al Machu Picchu sospeso a tempo indeterminato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ingresso dei turisti al sito di Machu Picchu e alla Rete dei cammini inca è stato sospeso a tempo indeterminato a causa delle proteste che affliggono il Perù. Lo ha reso noto la Direzione decentralizzata della cultura (Ddc) di Cusco in un comunicato congiunto con il Comando del sito storico di Machu Picchu del Servizio nazionale delle aree naturali protette dallo Stato (Sernanp). I turisti nazionali e internazionali potranno cambiare i loro biglietti in condizioni di ritorno alla normalità, fino a un mese dopo la fine delle contestazioni, oppure chiedere il rimborso. Secondo il quotidiano “La Republica” ci sono 417 visitatori bloccati nel distretto di Machu Picchu, di cui oltre 300 stranieri. L’operatore ferroviario PeruRail ha sospeso, anche in questo caso a tempo indeterminato, i viaggi da Cusco a Machu Picchu dal 19 gennaio. (segue) (Brb)