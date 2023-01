Perù: proteste, ingresso al Machu Picchu sospeso a tempo indeterminato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una persona è morta a Puno, in Perù, durante le proteste antigovernative di queste notte. La vittima, riferisce la stampa peruviana, è stata identificata come Isidro Arcata Mamani, 62 anni, appartenente alla comunità aymara. L’uomo sarebbe morto a causa di colpi sparati da agenti. Nella provincia di Puno i manifestanti hanno attaccato il posto doganale di Ojherani ed è stata incendiato il commissariato di polizia di Ilave. Ad Arequipa, invece, risultano blocchi stradali, soprattutto nei pressi dell’aeroporto Alfredo Rodríguez Ballon e del ponte Anashuayco, che conduce all'autostrada Arequipa-Puno. Le proteste proseguono anche nella capitale, Lima, dove la polizia ha fatto irruzione nell’Università Nazionale Maggiore di San Marco (Unmsm) per sgomberare i manifestanti che l’avevano occupata. L’ateneo ha pubblicato un comunicato in cui ha riferito che il suo personale di sicurezza è stato aggredito e che sono stati rubati sette dispositivi elettronici e sette giubbotti. (segue) (Brb)