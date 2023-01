Pd: Assemblea costituente approva manifesto, il “nuovo partito” si avvia alle primarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un manifesto dei valori per la nascita del nuovo Pd, la base politica del nuovo Partito democratico. Questo, nelle parole del segretario uscente, Enrico Letta, il documento che l’Assemblea nazionale costituente dem, riunitasi oggi a Roma, ha approvato con 18 voti contrari e 22 astenuti. Un manifesto che mette al centro dell’azione del nuovo Pd la lotta alle diseguaglianze, la promozione di uno sviluppo sostenibile, la difesa e il rafforzamento della democrazia, ma che deve soprattutto segnare, a detta di pressoché tutti i protagonisti intervenuti al dibattito, l’inizio di un percorso di riscatto del partito dopo la pesante sconfitta nell’ultima tornata elettorale. Un percorso che non può che partire dal riavvicinamento ai bisogni concreti delle persone. “Dobbiamo risollevare quello che siamo, rilanciare la storia ma soprattutto scriverne una nuova”, ha rimarcato Letta, sottolineando che, se questo è oggi possibile, è perché “abbiamo fatto un percorso complicato in questi mesi”. “Oggi non è solo la giornata della primavera del nuovo Pd ma anche dell’orgoglio ritrovato dopo mesi in cui ne abbiamo subite di tutti i colori”, ha detto il segretario, che si è poi rivolto ai candidati alle primarie del partito invitandoli alla collaborazione e al dialogo: “Il futuro del partito dipende dalla capacità di costruire tra di voi linguaggi e modi di essere che vi permettano di essere diversi ma di capirvi nei momenti essenziali”. “Al segretario o alla segretaria – ha continuato – dico che deve avere il tempo di pensare a cosa dire agli italiani e italiani, di costruire un progetto che parli alla vita delle persone”. Poi, dal segretario, una riflessione personale sull’esperienza alla guida del partito e sul suo futuro politico: "Esco più determinato di quanto ho cominciato, esco più innamorato del Pd di quando ho iniziato", ha rimarcato, rassicurando sul fatto che non costruirà “un altro partito alternativo”. (segue) (Rin)