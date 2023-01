Pd: Assemblea costituente approva manifesto, il “nuovo partito” si avvia alle primarie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad indicare il passaggio di oggi come un inizio, un primo passo verso un processo costituente che deve continuare nei prossimi mesi è stato Stefano Bonaccini. “Approvo il Manifesto, ma se la fase costituente del Pd finisse oggi sarebbe poca cosa”, ha detto il presidente dell’Emilia Romagna. “Saluto i compagni di Articolo uno e li ringrazio di essere tornati, di voler condividere un nuovo percorso insieme a noi. Ma questo non basta. La Costituente dobbiamo aprirla dopo, tenerla aperta nei prossimi mesi, per portare dentro migliaia di persone che se ne sono andate”. Bonaccini ha sottolineato la necessità di “guardare all’esterno”, perché “spesso parliamo solo tra noi”, e di farla finita con “discussioni incomprensibili a chi sta fuori da qui, come quella sul nome e sul simbolo del Pd”. Il nuovo Pd deve ricominciare dai temi concreti, ha incalzato, primi fra tutti la salute e l’istruzione: “Noi siamo coloro che pensano che sul diritto all’istruzione e alla salute sia lo Stato e il pubblico a dover garantire diritti universali e universalistici, perché un povero deve avere gli stessi diritti di un ricco, e vanno le fatte battaglie conseguenti”. E poi, ha aggiunto, “va tagliato il costo del lavoro per aumentare le buste paga”. Il Partito democratico, ha detto ancora Bonaccini, deve essere “un grande partito popolare - che è il contrario di populista - e plurale della sinistra riformista e progressista, ma a vocazione maggioritaria”. Il che, ha chiarito, “non vuol dire fare da soli, ma rivolgersi a tutto il Paese, non regalando voti al Movimento 5 stelle e al Terzo polo”. Sul fronte delle alleanze, del resto, il presidente emiliano ha sottolineato che “certo, il Pd le farà”, “ma da una posizione di forza e non di subalternità”. Poi, la stoccata ai colleghi dell’opposizione: “Voglio dire al Movimento 5 stelle e al Terzo polo che hanno perso le elezioni anche loro, come noi, e che, se iniziassero a fare opposizione al governo, invece che al Pd, forse inizieremmo a costruire un'idea alternativa a questo governo del Paese”. Infine, una parola per i “concorrenti” alla segreteria: “Per rimetterci in moto serve il contributo di tutti, e se diventerò segretario del Pd chiederò ad Elly Schlein, Paola De Micheli e Gianni Cuperlo di darmi una mano”. “Se perderò – ha cobncluso – mi metterò a supporto di chi ha vinto senza chiedere nulla per me, perché credo che questo sia l’unico modo per fare comunità”. (segue) (Rin)