Arabia Saudita: ministro Economia, prevista crescita del 3,1 per cento nel 2023

20 luglio 2021

- Dopo una crescita del prodotto interno lordo (Pil) dell’8,5 per cento alla fine del 2022, l’Arabia Saudita prevede una crescita dell’economia del 3,1 per cento nell’anno in corso, rispetto al 3,7 per cento stimato dalla Banca mondiale. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia saudita, Faisal Alibrahim, in un’intervista all’emittente “Cnbc Arabia” rilasciata a margine della sua partecipazione al World Economic Forum di Davos, in Svizzera. A detta del ministro, si prevede un “rallentamento” ma non una “recessione”. La crescita economica del Regno, ha specificato, è stata sostenuta soprattutto dalle attività non petrolifere e anche in futuro l’attenzione di Riad sarà rivolta verso queste, al fine di incoraggiare la diversificazione economica del regno. Il Paese mira poi ad attirare competenze verso “settori promettenti” per raggiungere tassi di crescita migliori del previsto, mentre prova a svolgere un ruolo “più influente” nell’arena internazionale.(Res)