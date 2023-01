Balneari: Salvini, chiudere dossier con ok associazioni entro l'estate una volta per tutte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- “Magari fra tre mesi qualche tema lo avremo risolto: quello dei balneari è un tema che spero entro l’estate venga chiuso positivamente con l’ok delle associazioni una volta per tutte”. Lo ha annunciato il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine di un presidio in via Boifava a Milano, contro la chiusura della sede decentrata dell'anagrafe del municipio 5. “Bisogna coinvolgere le associazioni e chiudere la partita una volta per tutte nel rispetto di queste 30 mila imprese e 30 mila famiglie”, ha proseguito, spiegando che “ho parlato ieri con Giorgia Meloni e abbiamo l’idea che coincide e quindi conto che anche questo, dopo anni e anni di attesa, sia un dossier che il nuovo governo va a chiudere”. “Siamo qua da tre mesi, è curioso, che ci siano interrogazioni di alcuni Parlamentari di sinistra che chiedono che il ministero dei trasporti chiuda in tre mesi quello che loro non hanno fatto in 15 anni. Siamo bravi, ma non facciamo i miracoli”, ha concluso.(Rem)