Lazio 2023: Aiop, concluso incontro con Rocca, tra temi affrontati liste d'attesa e burocrazia

L'Associazione italiana ospedalità privata (Aiop) del Lazio ha incontrato il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, per presentare dieci punti urgenti per l'associazione di categoria. Lo comunica l'Aiop Lazio in una nota. Tra queste: conoscere i tempi di uscita dal Piano di rientro, lavorare sulla capacità attrattiva della Regione Lazio, affrontare il problema dei tempi d'attesa nei pronto soccorso, del caro bollette con l'erogazione del finanziamento del dl Aiuti-ter, rivedere le tariffe e budget bloccati da oltre dieci anni, specie per Rsa e psichiatria, porre l'attenzione sulla fattibilità del piano di attuazione del Pnrr, rivedere le modalità di accesso alla professione medica, valorizzare il ruolo del privato accreditato nel processo di digitalizzazione, alleggerire la burocrazia regionale e recuperare la quota di compartecipazione da parte dei Comuni nel comparto sociale, Rsa e cura della disabilità.