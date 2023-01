Lazio 2023: Aiop, concluso incontro con Rocca, tra temi affrontati liste d'attesa e burocrazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il candidato presidente Francesco Rocca - spiega Aiop Lazio nella nota - ha affermato che sarà una priorità l’azzeramento delle liste d’attesa e si lavorerà sulla sanità, seguendo il principio che 'tutto ciò che la Regione paga lo deve governare'. Dunque ci sarà un Recup unico, in un’ottica di centralizzazione, per porre fine a una cattiva gestione dei fondi che ruota intorno alla sanità. Chiarezza, centralità e governo delle prestazioni saranno le nuove linee guida, in un’ottica di massima trasparenza - prosegue -. Sì, dunque, per Francesco Rocca ad un Tavolo tecnico con il contributo anche di Aiop Lazio, in cui valutare insieme le urgenze del comparto privato accreditato". (Com)