Fisco: Salvini, sullo stralcio delle cartelle chiederemo che il governo osi di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Proporremo che ci sia un intervento più coraggioso da parte pubblica sullo stralcio delle cartelle esattoriali che riguarda quasi un italiano su due”. Lo ha annunciato il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine di un presidio in via Boifava a Milano, contro la chiusura della sede decentrata dell'anagrafe del municipio 5 intervenendo sul tema dello stralcio delle cartelle esattoriali. “In un momento di difficoltà economica per le bollette, i mutui e gli affitti - ha proseguito - andare a ritirare fuori cartelle esattoriali vecchie di 10-15 anni non ha senso”. “Mi spiace che Milano non abbia aderito: faremo in modo che il Governo osi ancora di più”, ha concluso. (Rem)