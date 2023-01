Regno Unito: “Guardian”, MI5 non ha indagato su legami fra presunta “spia russa” e conservatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- L'MI5, il servizio segreto interno del Regno Unito, si è ripetutamente rifiutato di indagare sui rapporti fra una presunta spia russa, Sergej Nalobin, e alti esponenti del Partito conservatore. Lo ha affermato al quotidiano "The Guardian" Sergei Cristo, un attivista del partito conservatore ed ex giornalista dell’emittente televisiva “Bbc”, che ha deciso di sottoporre la questione alle autorità giudiziarie dopo un confronto con il presidente della commissione parlamentare per l'intelligence e la sicurezza, il deputato conservatore Julian Lewis. Secondo un rapporto della commissione che risale al 2020, i servizi di sicurezza avrebbero chiuso un occhio di fronte a "prove credibili" delle ingerenze russe e le accuse di Cristo offrono nuove prove potenzialmente esplosive sulla vicenda. La vicenda che coinvolge Cristo e Nalobin è nota grazie a una serie di articoli pubblicati dal quotidiano “The Guardian”, ma ciò che l’attivista conservatore non ha mai rivelato sono i suoi tentativi falliti di far agire i servizi di sicurezza. Cristo di aver interpellato il “Guardian” solo dopo che i suoi tentativi di convincere le autorità ad agire sono falliti. Nel 2011 ha tentato più volte di lanciare l'allarme con l'MI5. Dopo che un primo incontro con un giovane agente non ha portato risultati, Cristo ha scritto direttamente all’allora direttore dell'MI5, che ha portato a un ulteriore incontro con due agenti in un edificio governativo a Whitehall. Cristo si è offerto di incontrare di nuovo Nalobin e interrogarlo – mentre indossava una telecamera nascosta – su come il governo russo intendeva effettuare delle donazioni al Partito conservatore. Anche tale offerta è stata rifiutata e gli è stato consigliato di interrompere i contatti con Nalobin. (segue) (Rel)