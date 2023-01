Regno Unito: “Guardian”, MI5 non ha indagato su legami fra presunta “spia russa” e conservatori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Conservative Friends of Russia è stato ridenominato come Westminster Russia Forum e alla fine è stato chiuso del tutto solo l'anno scorso dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Nel frattempo Nalobin ha continuato a coltivare stretti rapporti con parlamentari e attivisti del Partito conservatore per altri tre anni, sino a quando il ministero degli Esteri britannico ha rifiutato di rinnovargli il visto. Nel 2017, "The Observer" ha pubblicato un articolo che faceva riferimento all'interesse di Nalobin nei confronti della rivalità tra gli ex premier britannici David Cameron e Boris Johnson e la sua partenza forzata dal Regno Unito. Tale articolo ha provocato la dura reazione dell'ambasciata russa che ha chiesto di "correggere" alcune parti del testo, una richiesta respinta dal periodico. L'anno scorso, Nalobin è ricomparso in Estonia, Paese da cui è stato espulso per spionaggio e accusato "direttamente e attivamente coinvolto nel minare la sicurezza nazionale". (Rel)