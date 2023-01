Regionali: Salvini, se ne parla troppo poco, in Lombardia c'è aria molto buona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Spero che tanti lombardi votino il 12 e il 13 febbraio, perché se ne parla troppo poco, soprattutto sulle televisioni nazionali: votano milioni di persone in Lombardia e nel Lazio quindi spero che in tanti votino”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine di un presidio in via Boifava a Milano, contro la chiusura della sede decentrata dell'anagrafe del municipio 5. “Sono in giro con Attilio Fontana da tempo - ha proseguito - e penso che ci sia un'aria molto buona. Dal 14 febbraio, Attilio Fontana con gli assessori e i consiglieri della Lega saranno in ufficio a lavorare, poi il voto degli italiani è sacro, non vedo l'ora che arrivi”. “Mi dispiaccio che la campagna elettorale degli altri sia fondata spesso e volentieri sulla critica sull'insulto e non sulla proposta”, ha concluso.(Rem)