Libano: fonti stampa, catturato ex membro di Hezbollah che collaborava con intelligence israeliana

- Un cittadino del sud del Libano ed ex affiliato al gruppo sciita filoiraniano Hezbollah è stato catturato dopo essere stato accusato di collaborare con l’agenzia di intelligence israeliana, il Mossad. Lo riferisce oggi il quotidiano libanese vicino al partito Hezbollah “Al Akhbar”, secondo cui l’uomo, identificato come Hassan A., per circa due anni ha fornito informazioni sul gruppo sciita, come nomi, numeri di cellulare e ubicazioni di depositi di missili, ai servizi segreti israeliani ricevendo in cambio circa 15 mila dollari in totale. L’affare ha avuto inizio nel giugno 2020, a seguito di una prima telefonata ricevuta sull’applicazione WhatsApp. Il tutto è terminato nel luglio 2022 con l’arresto da parte delle unità di sicurezza della città meridionale di Qana. (segue) (Lib)