Libano: fonti stampa, catturato ex membro di Hezbollah che collaborava con intelligence israeliana (2)

- Dopo essere stato addestrato da un individuo di nome Alexei, "un cittadino russo che parlava un arabo stentato", nel 2021 Hassan si è recato in Turchia, dove ha incontrato i suoi reclutatori ed è stato sottoposto a una serie di prove. Ritornato in Libano, l'uomo è stato incaricato di monitorare i depositi missilistici di Hezbollah a Qana, fornendo informazioni sul gruppo. Lo scorso anno, Hassan ha però deciso di interrompere i contatti con il suo datore di lavoro e si è rivolto alle unità di sicurezza di Hezbollah, riferendo di aver lavorato con una società di sicurezza straniera e non con il Mossad e di aver semplicemente sospettato che questa fosse legata all'intelligence israeliana. Solo in confessioni successive, Hassan avrebbe ammesso di aver collaborato con Israele, secondo quanto riferito da "Al Akhbar". (Lib)