Pd: Bonaccini, fase costituente deve andare avanti

18 ottobre 2021

- “Se la fase costituente del Pd finisse oggi sarebbe poca cosa. Saluto i compagni di Articolo uno e li ringrazio di essere tornati, di voler condividere un nuovo percorso insieme a noi. Ma questo non basta. La Costituente dobbiamo aprirla dopo, tenerla aperta nei prossimi mesi, per portare dentro migliaia di persone che se ne sono andate”. Lo ha detto Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Pd, parlando all'assemblea del partito in corso a Roma. Bonaccini ha sottolineato la necessità di “guardare all’esterno”, perché “spesso parliamo solo tra noi”. (Rin)