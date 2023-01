Cultura: Fd'I, con Sangiuliano a Firenze per rilanciare Uffizi e omaggiare vittime mafia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quella del ministro Sangiuliano a Firenze è stata una visita importantissima. Parliamo infatti di una delle capitali mondiali della cultura, di una città con un patrimonio storico, artistico e culturale unico. La sua visita agli Uffizi inoltre sottolinea l'importanza che hanno per il governo la nostra storia e la nostra identità". Lo dichiarano Alessandro Amorese, Giovanni Donzelli e Paolo Marcheschi, parlamentari di Fratelli d'Italia, in visita oggi a Firenze insieme al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. "Gli Uffizi sono il museo italiano più visitato al mondo e la loro valorizzazione è fondamentale per la cultura di Firenze, della Toscana e dell'Italia intera. Il progetto degli Uffizi due, inoltre, rientra nella politica di diffusione e valorizzazione del nostro immenso patrimonio artistico e culturale", aggiungono. "Con il ministro abbiamo oggi anche reso omaggio alle cinque vittime della strage mafiosa del 27 maggio del 1993, quanto un'autobomba esplose davanti all'Accademia dei Georgofili. A loro e a tutte le vittime della mafia va il nostro più sentito pensiero", concludono.(Rin)