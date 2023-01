India: molestie sessuali, Comitato olimpico apre indagine su accuse alla Federazione lotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato olimpico indiano (Ioa) ha istituito una commissione di sette membri per far luce sulle accuse di molestie sessuali e di altri abusi che hanno investito la Federazione di lotta sportiva dell’India (Wfi) e il suo presidente, Brij Bhushan Sharan Singh. L’Ioa lo ha annunciato dopo una riunione tenuta ieri per esaminare la risposta alla lettera ricevuta “a nome di tutti i lottatori del Paese” da cinque dei più famosi specialisti nazionali: Vinesh Phogat, vincitrice di tre medaglie di bronzo ai mondiali di lotta libera, di un oro ai Giochi asiatici e di tre ori ai Giochi del Commonwealth; Bajrang Punia e Sakshi Malik, entrambi vincitori di un bronzo olimpico nella lotta libera, Ravi Kumar Dahiya, argento olimpico, e Deepak Punia, argento mondiale. I firmatari si sono fatti portavoce di “numerose” lamentele contro Singh per presunte molestie e hanno chiesto una commissione d’inchiesta, le dimissioni del presidente della Federazione, lo scioglimento della stessa e l’istituzione di una nuova struttura di gestione dopo consultazioni con gli atleti. (segue) (Inn)