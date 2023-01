India: molestie sessuali, Comitato olimpico apre indagine su accuse alla Federazione lotta (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi esponenti politici dell’opposizione, da Arvind Kejriwal, leader del Partito dell’uomo comune (Aap) e capo del governo di Nuova Delhi a Priyanka Gandhi, segretaria generale del Congresso nazionale indiano (Inc), hanno levato le loro voci per chiedere che sia fatta chiarezza. Anche la Commissione per le donne di Nuova Delhi e la Commissione nazionale per le donne hanno sollecitato chiarimenti. Il ministero dello Sport ha chiesto spiegazioni alla Federazione e il 19 gennaio il ministro, Anurag Thakur, ha avuto un incontro con una delegazione di atleti. (Inn)