Trasporti: nuovo collegamento Frecciarossa, collegherà Roma-Milano in 2 ore e 45 minuti

- A partire da lunedì sarà attivo un nuovo collegamento di Trenitalia no stop tra Tiburtina e Rogoredo. Roma e Milano saranno collegate in 2 ore e 45 minuti con il Frecciarossa. Il treno prevede due corse al giorno: da Roma Tiburtina alle 5:30, con arrivo a Milano Rogoredo alle 8:15; e da Milano Rogoredo 20:44 con arrivo a Roma Tiburtina alle 23:29. Il nuovo collegamento, quindi, non fermerà a Roma Termini e a Milano Centrale, ma da Tiburtina e da Rogoredo grazie ad altre modalità di trasporto, tra cui le metropolitane o i servizi ferroviari urbani, sarà possibile raggiungere velocemente il centro e i distretti istituzionali, economici e turistici delle due città. Tutto ciò in un’ottica di integrazione e intermodalità e di minore congestionamento delle stazioni di testa, a beneficio, così, anche di una maggiore regolarità del servizio. Lo comunica in una nota il Gruppo Fs. (segue) (Com)