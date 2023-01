Trasporti: nuovo collegamento Frecciarossa, collegherà Roma-Milano in 2 ore e 45 minuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie all’inserimento della nuova coppia salgono a oltre 47 i collegamenti con Frecciarossa che effettuano fermata nella stazione di Milano Rogoredo. La nuova coppia rafforza la frequenza dell’offerta Frecciarossa tra la Capitale e il capoluogo lombardo. Sono infatti 90 i collegamenti giornalieri Frecciarossa tra Roma e Milano. Ai due Frecciarossa no stop Roma Tiburtina-Milano Rogoredo in 2 ore e 45 minuti si aggiungono sette Frecciarossa no stop Roma Termini-Milano Centrale in 2 ore e 59 minuti, e 81 Frecciarossa Roma-Milano con fermate intermedie e tempi di percorrenza a partire da 3 ore e 08 minuti. (Com)