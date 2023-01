Pd: Bonaccini, percorso Congresso troppo lungo, ci fa apparire come marziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il percorso del congresso “è troppo lungo rispetto alla società in cui viviamo. Mesi e mesi per un Congresso ci fa appare all’esterno come marziani”. Lo ha detto Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Pd, parlando all'assemblea del partito in corso a Roma. Bonaccini ha sottolineato la necessità di farla finita nel partito con “discussioni incomprensibili a chi sta fuori da qui, come quella sul nome e sul simbolo del Pd”. (Rin)