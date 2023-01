Spagna: Sanchez, chi vuole governo tra Pp e Vox osservi cosa accade in Castiglia e Leon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini in Spagna che vogliono un governo guidato del Partito popolare (Pp) di Alberto Nunez Feijóo e del partito sovranista Vox di Santiago Abascal guardi cosa stanno facendo in Castiglia e Leon. Lo ha detto il presidente del governo e segretario generale del Partito socialista operaio spagnolo, Pedro Sanchez, durante la presentazione dei candidati per i capoluoghi di provincia di Castiglia y Leon, alla quale hanno partecipato circa 1.500 persone. "Che ossessione hanno per le donne, con l'idea di perpetuare il divario di genere", ha attaccato Sanchez, assicurando che il suo partito "non lo permetterà" continuando a promuovere politiche come l'aumento del salario minimo interprofessionale per alleviare il divario tra uomini e donne. "Dopo tutto quello che abbiamo passato, con le pandemie, con la tempesta Filomena, e la guerra, anche gli elettori di destra possono dire che è un bene che i socialisti siano alla guida governo perché siamo stati in grado di alleviare i problemi che affliggevano la Spagna", ha sottolineato il capo dell'esecutivo. (segue) (Spm)