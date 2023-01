Spagna: Sanchez, chi vuole governo tra Pp e Vox osservi cosa accade in Castiglia e Leon (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo guidare i dibattiti in Europa e non fare come la destra, che coglie ogni occasione per parlare male della Spagna in Europa. Inoltre, è curioso che la destra mi paragoni a Viktor Orban (primo ministro dell'Ungheria). Dicono che sono un altro Orbán europeo, ma sono loro a stringere patti con i loro equivalenti in Castiglia e Leon", ha detto Sanchez accusando i popolari. "Il nostro progetto politico per questa legislatura, per la prossima e per tutto il decennio, si può riassumere in quattro punti: trasformazione digitale, transizione ecologica, coesione sociale e territoriale e convivenza tra tutti gli spagnoli", ha detto Sanchez rivolgendosi ai militanti. (Spm)