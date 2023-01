Pd: Bonaccini, sì ad alleanze ma da posizione di forza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Voglio dire al Movimento 5 stelle e al Terzo polo che hanno perso le elezioni anche loro, come noi, e che, se iniziassero a fare opposizione al governo, invece che al Pd, forse inizieremmo a costruire un'idea alternativa a questo governo del Paese”. Lo ha detto Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Pd, parlando all'assemblea del partito in corso a Roma. “Le alleanze le facciamo, certo, ma da una posizione di forza e non di subalternità”, ha aggiunto.