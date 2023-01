Craxi: Ronzulli-Cattaneo (FI), riferimento per autorevolezza, ha cambiato Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A 23 anni dalla sua morte, la narrazione attorno al nome di Bettino Craxi è finalmente cambiata, anche grazie al racconto e alla comprensione di ciò che ha davvero rappresentato la sua figura. Craxi è stato un riferimento di autorevolezza e di riformismo autentico, capace di cambiare il Paese". Così i presidenti dei gruppi parlamentari di Forza Italia al Senato e alla Camera, Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo, in visita a Hammamet in occasione della commemorazione per i 23 anni dalla morte di Bettino Craxi. "Purtroppo, però, è anche il simbolo del male che può fare il lato peggiore della giustizia. La sua drammatica esperienza personale parla ancora di un accanimento che ha condizionato la storia del nostro Paese", concludono.(Rin)