Milano: Lega, Comune non chiuda servizi civici in sedi periferiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Le periferie hanno bisogno più di tutti gli altri, cercheremo di capire come aiutare. L'obiettivo è superare le polemiche, le divisioni e lavorare insieme. cercheremo di aiutare, sostenere e proporre, tenendo presente che è un momento difficile per tutti". Lo ha annunciato il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine di un presidio in via Boifava a Milano, contro la chiusura delle sedi decentrate dell'anagrafe del municipio 5 e del municipio 9 da lunedì 23 gennaio. "Il Comune di Milano - ha sottolineato - ha scelto di investire milioni di euro su alcuni provvedimenti che dal mio punto di vista magari sono meno urgenti rispetto agli uffici che fanno servizi ai cittadini. Si tratta di fare delle scelte. Quando chiudi un servizio in centro è un brutto colpo, ma sei pur sempre nel centro della città dove la gente grossi problemi non ne ha, quando intervieni al Gratosoglio, a Niguarda o al Gallaratese, chiudendo, aumentando e restringendo, fai qualcosa che va a colpire migliaia di cittadini per bene". (segue) (Rem)