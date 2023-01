Milano: Lega, Comune non chiuda servizi civici in sedi periferiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispondendo a chi gli ha fatto notare che oggi l'assessore comunale ai servizi civici Gaia Romani ha detto in un'intervista a Repubblica Milano che il comune è costretto alla chiusura degli uffici a causa di una circolare del Viminale che blocca l'erogazione dei servizi anagrafici da parte di edicole, tabaccherie, Salvini ha replicato: "mi spiace che quando qualcuno chiude un servizio trovi sempre colpe in casa altrui. Se aumenta il biglietto del tram, Area C, mense, piscine e se chiudono gli uffici è colpa di un altro... Ho fatto l'amministratore di questo Comune per tanti anni. Non è il Comune di duemila abitanti che deve chiudere i servizi per difficoltà economiche: si tratta spesso e volentieri di gestire meglio il bilancio pubblico e di fare delle scelte". "Il sindaco Sala e la sua giunta - ha proseguito la commissaria cittadina della lega, Silvia Sardone - hanno deciso di alzare il biglietto Atm e di aumentare le tariffe di rette scolastiche e mense. Vogliono inoltre innalzare il ticket di Area C, i biglietti di ingresso a musei e piscina e mettere a pagamento i pass auto residenti per le seconde auto. In questo contesto di aumento di tariffe e tasse, la maggioranza di sinistra cosa fa? Taglia i servizi, in particolare nelle periferie, senza consultare il municipio e il consiglio comunale. La scelta di chiudere le due sedi è sbagliata perché costringe tanti milanesi, in particolare gli anziani, a dover andare lontano per poter usufruire dei servizi del Comune. Tra l'altro è una decisione che si scontra completamente con l'obiettivo di Sala di costruire 'una città a 15 minuti' con tutti i principali servizi vicini alla propria abitazione, ha concluso. (Rem)