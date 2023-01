Pd: Bonaccini, per rimetterci in moto serve contributo di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per rimetterci in moto serve il contributo di tutti, e se diventerò segretario del Pd chiederò ad Elly Schlein, Paola De Micheli e Gianni Cuperlo di darmi una mano”. Lo ha detto Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Pd, parlando all'assemblea del partito in corso a Roma. “Se perderò – ha proseguito – mi metterò a supporto di chi ha vinto senza chiedere nulla per me, perché credo che questo sia l’unico modo per fare comunità”. (Rin)