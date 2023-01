Iran-Russia: presidente Duma Volodin il 23 gennaio in visita a Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Duma di Stato russa (camera bassa del Parlamento) Vjacheslav Volodin si recherà in visita ufficiale a Teheran il 23 gennaio, dove dovrebbe discutere degli accordi fra i due Paesi in materia di trasporti, energia e investimenti. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Sputnik" un portavoce del Parlamento iraniano. "Il presidente della Duma di Stato russa visiterà l'Iran dopodomani, lunedì, come capo di una delegazione del Parlamento russo", ha detto il portavoce. Volodin, secondo quanto riferito, terrà un incontro con il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Qalibaf, e altri funzionari iraniani, con cui discuterà dell'accelerazione dell'attuazione degli accordi tra Russia e Iran nei settori dei trasporti, degli investimenti e dell'energia, e della promozione della cooperazione commerciale tra Mosca e Teheran. Durante la visita di Volodin a Teheran si terrà anche una riunione dell'Alto commissariato per la cooperazione parlamentare tra Iran e Russia, ha aggiunto il portavoce. (Rum)