Ucraina: Zelensky, non ci dovrebbe essere fame nel mondo

- L'Ucraina è sempre stata e sempre sarà un partecipante coscienzioso e responsabile nelle relazioni globali sul mercato alimentare. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, rivolgendosi ai partecipanti alla Conferenza dei ministri dell'agricoltura incorso a Berlino, che si sta svolgendo nell'ambito del Forum globale sull'alimentazione e l'agricoltura. "Il mondo ha bisogno di più determinazione e più cooperazione per fermare le aggressioni che stanno sconvolgendo il mercato alimentare. Bisogna fermare qualsiasi nazione che blocchi il trasporto via mare e distrugga le catene di approvvigionamento alimentare" e "consegnare alla giustizia qualsiasi tiranno che cerchi di fare della carestia uno strumento della sua politica", ha detto Zelensky. "È davvero possibile vincere la fame? Sì. È davvero possibile garantire la sicurezza alimentare? Sì. È realistico stabilizzare i prezzi dei generi alimentari sul mercato mondiale? Sì.Ma per quest'obiettivo è necessario punire gli aggressori e aiutare i Paesi che sono sull'orlo della fame. Questo è esattamente ciò che sta facendo l'Ucraina. Questo è esattamente ciò che fanno i nostri partner. Rivolgo un invito a tutti: mettetevi in ​​gioco", ha detto il presidente ucraino.(Kiu)