Viterbo: sospettato per violenza sessuale su pazienti, sospeso infermiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un infermiere di Viterbo, a quanto si apprende, è stato sospeso dall’esercizio della sua professione per violenza sessuale, per dieci mesi. L’uomo, un 35enne, lavorava in una struttura sanitaria specializzata nella cura dei disturbi alimentari nella provincia di Viterbo. L’accusa è di violenza sessuale ai danni delle pazienti, anche minorenni. La misura cautelare, emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Viterbo è arrivata dopo una prima segnalazione fatta dal padre di una delle giovani ai poliziotti, a dicembre scorso. Successivamente sono scattate le indagini e sono emersi anche altri abusi. (Rer)