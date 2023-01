Bulgaria: presidente Radev, Galab Donev sarà il nuovo primo ministro ad interim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governo ad interim in Bulgaria sarà guidato da Galab Donev. Lo ha annunciato il presidente Rumen Radev all’emittente radiofonica “Darik”. Il capo dello Stato ha sottolineato di non aver pensato per un secondo ad altre opzioni, in quanto non ci sono possibilità di raggiungere un accordo fra i partiti politici sulla formazione di un esecutivo. "Non esiste un ‘modello Radev’, esiste una Costituzione. È scritto lì, quando i partiti non possono formare un governo, spetta al presidente formarlo. Sì, il prossimo primo ministro ad interim sarà il vecchio primo ministro ad interim. Il governo ad interim è un contrappunto alla stagnazione”, ha detto Radev. Secondo il capo dello Stato, “alle prossime elezioni, lo spazio politico sarà frammentato e il governo dovrà essere formato da una coalizione. Ci sarà di nuovo una lotta per i seggi ministeriali”. Donev è primo ministro della Bulgaria dall’agosto del 2022. È stato nominato Primo ministro dal presidente Rumen Radev, in seguito alla crisi politica che ha portato alle dimissioni del suo predecessore, Kiril Petkov. (Seb)