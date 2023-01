Lazio 2023: D'Amato, al via tour elettorale in provincia di Viterbo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via il tour elettorale nella provincia di Viterbo del candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Oggi il mio tour di ascolto nella provincia di Viterbo inizia da Acquapendente, nello storico Cinema Olympia che, alla vigilia dei suoi 100 anni, oggi è anche una sala polifunzionale a disposizione del territorio per iniziative culturali", scrive su Facebook D'Amato. "Qui ho incontrato amministratori e cittadini con i quali ho condiviso la mia idea di Lazio del futuro, a partire dalla valorizzazione di una delle aree più caratteristiche della nostra regione, la Tuscia. Un ringraziamento particolare - aggiunge - va alla segretaria provinciale del Partito democratico di Viterbo, Manuela Benedetti, e alla sindaca di Acquapendente, Alessandra Terrosi, ma soprattutto ai candidati al consiglio regionale che mi sostengono in questo percorso Enrico Panunzi, Simona Rossini, Alessandra Troncarelli e Simone Brunelli. Avanti, insieme, verso le elezioni del 12 e 13 febbraio, con la forza dei risultati". (Rer)