Farnesina: ministro Tajani in visita in Egitto oggi e domani, incontrerà omologo Shoukry

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, si recherà oggi e domani in Egitto dove incontrerà, tra gli altri, il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Hassan Shoukry. Lo riferisce la Farnesina in un comunicato. Dopo le recenti missioni in Turchia, il 13 gennaio, e in Tunisia, il 18 gennaio, la visita in Egitto si inquadra nella strategia del governo italiano volta a rafforzare la collaborazione, in vari settori, con i principali Paesi del Mediterraneo. Sul piano bilaterale, la missione del vicepresidente del Consiglio giunge dopo l’incontro di novembre 2022 a Sharm el Sheikh tra il presidente del Consiglio Meloni e il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi. L’obiettivo della missione è porre basi solide di cooperazione per affrontare al meglio le sfide comuni di natura politica e socioeconomica che si presentano nella regione del Mediterraneo allargato. In tale contesto assume una valenza particolare, con un Paese chiave quale l’Egitto, promuovere una gestione congiunta e responsabile dei flussi migratori e rafforzare la collaborazione in campo economico. Durante la visita in Egitto il vicepresidente del Consiglio affronterà anche i casi di Giulio Regeni e Patrick Zaki. (segue) (Com)