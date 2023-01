Farnesina: ministro Tajani in visita in Egitto oggi e domani, incontrerà omologo Shoukry (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stasera, appena arrivato al Cairo, il vicepresidente Tajani incontrerà anche il segretario generale della Lega araba Ahmed Aboul Gheit per consultazioni sulle principali aree di crisi regionali. Domani, oltre all’incontro con il ministro Shoukry, cui farà seguito una conferenza stampa, il vicepresidente Tajani incontrerà il grande imam di Al Azhar e avrà un colloquio con il Papa della Chiesa ortodossa copta. La tutela delle comunità religiose, compresi i cristiani, si inscrive nel più ampio tema della promozione e tutela della libertà di religione o credo e dei diritti degli appartenenti alle minoranze etniche e religiose, che rappresentano una priorità della nostra politica estera. Prima di incontrare in ambasciata la comunità imprenditoriale italiana attiva in Egitto e il personale diplomatico e consolare che rappresenta l’Italia nel Paese, nel pomeriggio di domani il vicepresidente del Consiglio presenzierà anche alla firma di un memorandum d’intesa tra il GKSD Investment Holding/Gruppo San Donato e il ministero della Salute egiziano per la gestione di uno dei principali istituti sanitari locali, l’ospedale Sheikh Zayed del Cairo. (Com)