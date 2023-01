© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il dissenso che ho espresso i questi mesi non mi impedisce di riconoscere il passo che oggi si fa, di ringraziare Enrico per la determinazione” ma anche gli attuali candidati alla segreteria che “hanno consentito di arrivare a questo approdo. Credo sia un passaggio importante ma non sufficiente”. Lo ha detto il deputato Pd, Andrea Orlando, parlando del Manifesto del Pd all'assemblea del partito, in corso a Roma. (Rin)