- "Ancora spari contro una donna, un tentato femminicidio ad una settimana dall’assassinio di Martina Scialdone. Non se ne può più, basta. Le strade delle nostre città non devono essere un far west per le donne: interveniamo tutti, società civile e politica, per fermare questa piaga". Lo scrive su Twitter la candidata del M5s alla presidenza della Regione Lazio, Donatella Bianchi. (Rer)