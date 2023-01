Germania: Rwe chiederà risarcimento per danni provocati da ambientalisti a Lutzerath

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'evacuazione della miniera di carbone situata nel villaggio di Lutzerath, la società energetica tedesca Rwe ha annunciato che avrebbe intrapreso un procedimento civile contro gli attivisti per il clima che volevano impedirne lo sfruttamento. "Naturalmente, tutti coloro che hanno commesso dei danni devono aspettarsi una richiesta di risarcimento", ha dichiarato il portavoce del gruppo Guido Steffen al "Neue Osnabruecker Zeitung". Tuttavia, non è ancora possibile quantificare quanto potrebbero essere elevati questi risarcimenti. Al momento, infatti, non esiste ancora una valutazione finale dei danni in relazione all'evacuazione. La miniera di Lutzerath, che fa parte del comune di Erkelenz, nei pressi di Duesseldorf e Colonia, è stata evacuata nel corso di un'operazione di polizia su larga scala nonostante il parere contrario di centinaia di attivisti per il clima. Secondo la compagnia energetica, ci sono stati notevoli danni alla proprietà, compresi i veicoli e gli impianti del gruppo. Inoltre, diversi pozzi sono stati distrutti. (Geb)