Kenya: Farnesina, italiani dati per dispersi non si trovavano sulla barca coinvolta nell’incidente

- I sei italiani dati per dispersi oggi in Kenya non si trovavano a bordo dell’imbarcazione che si è ribaltata al largo della spiaggia della Garoda, a Watamu. Lo ha confermato ad “Agenzia Nova” la Farnesina. “Dalle verifiche effettuate col console non risulta che i sei italiani fossero sull’imbarcazione coinvolta”, ha fatto sapere il ministero degli Esteri. La barca trasportava una quarantina di turisti per un’escursione marina. Il quotidiano keniano “The Star”, sulla base di informazioni di polizia e del Kenya Wildlife Service, parla di altri quattro dispersi, oltre ai sei italiani di cui si è appreso lo scampato pericolo. Secondo il “Portale degli italiani in Kenya” ci sarebbero due vittime keniane, una donna e una bambina. (Res)