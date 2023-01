Russia: esercitazioni di difesa aerea nella regione di Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha annunciato di aver condotto esercitazioni di difesa aerea nella regione di Mosca, per proteggere le sue infrastrutture critiche in caso di potenziali "attacchi". Lo ha riferito il ministero della Difesa. "Nella regione di Mosca si sono svolte delle esercitazioni condotte dal personale della brigata missilistica antiaerea del distretto militare occidentale, per respingere attacchi aerei contro importanti infrastrutture militari, industriali e amministrative", ha riferito il ministero della Difesa russo. (Rum)