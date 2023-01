Roma: provoca incidente e poi aggredisce agente durante procedure di identificazione, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima ha provocato un incidente, senza lesioni, poi ha dato in escandescenza e ha ferito un agente della polizia di Roma Capitale, durante le procedure di identificazione. E' accaduto ieri, quando un senegalese di 33 anni, positivo al test alcolemico e privo di documenti, condotto al foto segnalamento, si è opposto agli accertamenti di rito e ha colpito uno degli agenti impegnati nei controlli relativi all'identità e alla regolarità sul territorio nazionale. Il 33enne, con precedenti penali, è stato tratto in arresto. Oggi il processo con rito direttissimo, nel corso del quale l'Autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto per i reati di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Per l'agente sono state, invece, necessarie le cure mediche del caso. (Rer)