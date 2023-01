Lazio 2023: Di Tommaso (Se), Rocca nessun programma, poca trasparenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore dei Socialisti europei del Lazio, Atlantide Di Tommaso, in una nota afferma: "Il fatto che in rete non ci sia nessuna traccia del programma del candidato di centrodestra, Francesco Rocca, è un atto gravissimo e una mancanza di rispetto e trasparenza nei confronti degli elettori del Lazio. Un'ennesima dimostrazione - prosegue - di tutta l'incapacità e inconsistenza dello stesso Rocca. Solo dichiarazioni, ma niente di scritto. La Meloni dia una svegliata al suo pupillo, o ha paura che una volta letto il programma si capisca subito l'errore commesso. Almeno, Enrico Michetti, anche per ottemperare agli obblighi di legge un programma lo aveva presentato". (Com)