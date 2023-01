Pakistan: Khyber Pakhtunkhwa, giura il capo del governo ad interim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mohammad Azam Khan ha giurato oggi come capo del governo ad interim della provincia pachistana del Khyber Pakhtunkhwa, dopo lo scioglimento dell’assemblea legislativa provinciale. Il politico ha prestato giuramento in una cerimonia officiata a Peshawar dal governatore Haji Ghulam Ali, che lo ha nominato dopo consultazioni col capo del governo precedente, Mahmood Khan, e col leader dell’opposizione Akram Khan Durrani. Il nuovo capo dell’esecutivo ha promesso di collaborare con la Commissione elettorale del Pakistan per lo svolgimento di elezioni “libere ed eque” nella provincia. L’assemblea provinciale è stata sciolta per iniziativa del Movimento per la giustizia (Pti) dell’ex premier Imran Khan, che punta a elezioni anticipate dopo esser stato rimosso dalla guida del governo centrale lo scorso aprile. Il decreto di scioglimento “con effetto immediato” è stato firmato dal governatore Ali il 18 gennaio. (segue) (Inn)