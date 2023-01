Pakistan: Khyber Pakhtunkhwa, giura il capo del governo ad interim (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stessa cosa è accaduta il 14 gennaio nel Punjab, la provincia più popolosa del Paese. La Costituzione nazionale prevede che nuove elezioni debbano tenersi entro tre mesi dallo scioglimento di un’assemblea legislativa provinciale se non è possibile nominare un governo ad interim. La speranza del Pti di Khan è che lo scioglimento di due delle quattro assemblee provinciali del Paese costringa l’attuale primo ministro, Shehbaz Sharif, a convocare elezioni generali immediate, senza attendere la scadenza della legislatura, fissata per il prossimo ottobre. Generalmente in Pakistan le elezioni generali e quelle provinciali si tengono simultaneamente. (Inn)